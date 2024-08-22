Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Лозанні, Геращенко – поза п'єдесталом

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги-2024 у швейцарській Лозанні.

Чинна олімпійська чемпіонка тріумфувала з результатом 1,99 метра. Вона стала єдиною з усіх учасниць, кому вдалося взяти цю висоту.

Потім Ярослава намагалася підкорити планку на висоті 2,03 метра, але не змогла цього зробити з жодної із трьох спроб.

Друге та третє місця посіли представниці Австралії – Елеанор Паттерсон (1,96 метра) та Нікола Оліслагерс (1,92 метра) відповідно.

Ще одна українка Ірина Геращенко, яка на Олімпіаді-2024 здобула "бронзу", посіла п'яте місце (1,88 метра), тричі не взявши висоту 1,92 метра.

Діамантова ліга. Лозанна. Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 метра

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96 метра

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,92 метра

4. Крістіна Хонзель (Німеччина) – 1,92 метра

5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,88 метра

5. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1,88 метра

Зазначимо, що для Магучіх та Геращенко це був перший старт після Олімпійських ігор-2024, де Ярослава завоювала "золото" з результатом 2,00 метра, а Ірина стала бронзовою призеркою (1,95 метра).

Нагадаємо, на початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Ексклюзивно для Сніданку! Ярослава Магучіх про свою перемогу на Олімпіаді в Парижі!

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