Магучіх виграла шості поспіль змагання 2023 року, Проценко з особистим рекордом сезону здобув "срібло"

Українські стрибуни у висоту відзначилися на турнірі в Словаччині.

Українські спортсмени завоювали дві медалі в стрибках у висоту на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Silver" у словацькому місті Банська-Бистриця. "Золото" у жіночих змаганнях виграла Ярослава Магучіх, а серед чоловіків срібним призером став Андрій Проценко.

Магучіх стала єдиною з учасниць турніру, кому підкорилася висота 1,97 метра. Друге місце посіла італійка Єлена Валлортігара (1,95 метра), а "бронзу" отримала Марія Вуковіч із Чорногорії (1,95 метра).

Ще одна українка Катерина Табашник зупинилася за крок від п'єдесталу. Із результатом 1,93 метра вона закінчила змагання на четвертій сходинці.

Для Магучіх це шоста поспіль перемога на турнірах 2023 року. Ярослава залишається володаркою найкращого результату сезону у світі (2,02 метра), який в лютому встановила на змаганнях у Франції.

У чоловічому секторі уродженець Херсона Андрій Проценко зумів взяти висоту 2,32 метра. У боротьбі за "золото" українця обійшов тільки новозеландець Геміш Керр, який стрибнув на 2,34 метра. Третє місце поділили мексиканець Едгар Рівера (2,25 метра) та кубинець Луїс Енріке Заяс (2,25 метра).

Для Проценка результат на турнірі в Словаччині став особистим рекордом нинішнього сезону. Востаннє так високо у приміщенні Андрій стрибав у лютому 2021 року.

Змагання в Банській-Бистриці були для Проценка вже третіми цього місяця. Перед цим він виступив у Лодзі та Удіне, де здобув "бронзу" та "срібло" відповідно.

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