Магучіх виграла "срібло" в стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики в приміщенні, який розпочався у шотландському Глазго.

22-річна українка завершила змагання з результатом 1,97 метра. Ярослава намагалася підкорити висоту 1,99 метра, але з трьох спроб не змогла цього зробити.

Чемпіонкою світу стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка у своїй останній третій спробі стрибнула на 1,99 метра. "Бронзу" виграла Лія Апостоловські зі Словенії (1,95 метра).

Ще одна українка Юлія Левченко посіла у фіналі 9-те місце з результатом 1,84 метра.

ЧС-2024 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.99 метра

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м

3. Лія Апостоловські (Словенія) – 1.95 м

...

9. Юлія Левченко (Україна) – 1.84 м

Для Ярослави це друга в кар'єрі медаль на чемпіонатах світу в приміщенні – 2022 року вона здобула "золото" планетарної першості у Белграді.

"Срібло" Магучіх – це перша нагорода України на чемпіонаті світу-2024 у приміщенні.

Раніше повідомлялося, що Магучіх з рекордом тріумфувала на престижних змаганнях у Нью-Йорку.

Читайте також:

Україна здобула "золото" юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону

Подвійний подіум: українські гімнасти завоювали медалі на етапі Кубка світу в Котбусі

Історичний успіх: 21-річний українець став чемпіоном світу з плавання