Магучіх виграла "золото" Євро-2025 зі стрибків у висоту у приміщенні (відео)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який відбувався в нідерландському Апелдорні.

У фіналі 23-річна українка з першої спроби взяла висоту 1,97 метра. Висоту 1,99 метра вона з першої спроби не подолала, але зробила це з другої.

Срібною призеркою континентальної першост стала сербка Ангеліна Топич (1,95 метра). "Бронзу" виборола шведка Енгла Нільссон (1,92 метра).

Таким чином, Ярослава стала триразовою чемпіонкою Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні. Вона також вигравала золоті нагороди на двох попередніх ЧЄ у 2021 і 2023 роках.

Магучіх стала лише другою спортсменкою в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи у приміщенні.

Першою легкоатлеткою, якій підкорилось таке досягнення, була Розмарі Аккерман. Вона вигравала ЧЄ зі стрибків у висоту в 1974, 1975 і 1976 роках.

Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,95 м

3. Енгла Нільссон (Швеція) – 1,92 м

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня 2024-го Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Раніше повідомлялося, що український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув "золото" чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні.

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