Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх вийшла до фіналу голосування за найкращу легкоатлетку світу 2024 року за версією Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

З-поміж п'яти претенденток на нагороду до фіналу голосування вийшли дві легкоатлетки: Магучіх та бельгійка Нафіссату Тіам, яка стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у семиборстві.

Фінальний раунд голосування триватиме від 4 по 10 листопада. Віддати свій голос можна за посиланням. Ім'я переможниці у номінації оголосять 1 грудня.

Зазначимо, що Ярослава третій рік поспіль була номінована на премію World Athletics, однак виграти цей приз їй поки що не вдавалося.

Female Field Athlete of the Year finalists



Nafi Thiam

Yaroslava Mahuchikh



Winner will be announced on 1 December.#AthleticsAwards pic.twitter.com/DeadOxc9bO — World Athletics (@WorldAthletics) November 4, 2024

Раніше повідомлялося, що Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року.

Нагадаємо, цього сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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