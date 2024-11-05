Ім'я переможниці оголосять 1 грудня.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх вийшла до фіналу голосування за найкращу легкоатлетку світу 2024 року за версією Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics).
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
З-поміж п'яти претенденток на нагороду до фіналу голосування вийшли дві легкоатлетки: Магучіх та бельгійка Нафіссату Тіам, яка стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у семиборстві.
Фінальний раунд голосування триватиме від 4 по 10 листопада. Віддати свій голос можна за посиланням. Ім'я переможниці у номінації оголосять 1 грудня.
Зазначимо, що Ярослава третій рік поспіль була номінована на премію World Athletics, однак виграти цей приз їй поки що не вдавалося.
Female Field Athlete of the Year finalists— World Athletics (@WorldAthletics) November 4, 2024
Nafi Thiam
Yaroslava Mahuchikh
Winner will be announced on 1 December.#AthleticsAwards pic.twitter.com/DeadOxc9bO
Раніше повідомлялося, що Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року.
Нагадаємо, цього сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.
На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.
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