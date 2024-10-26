Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою в Європі за підсумками 2024 року.

23-річна українка отримала престижний приз на церемонії нагородження European Athletics Awards, яка відбулася 26 жовтня у північномакедонському Скоп'є.

Магучіх вперше в кар'єрі отримала головну нагороду від European Athletics. У сезонах 2022-го та 2023 років українка була фіналісткою номінації, але не ставала лауреаткою престижної премії.

World record-holders Yaroslava Mahuchikh and Armand Duplantis have been crowned 2024 European Athletes of the Year in Skopje! #GoldenTracks — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

Серед фіналісток жіночої номінації Ярослава випередила британку Кілі Годжкінсон та нідерландку Фемке Бол.

Годжкінсон є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 з бігу на 800 метрів та чинною чемпіонкою Європи у цій дисципліні.

Бол – триразова призерка Олімпіади-2024, зокрема олімпійська чемпіонка у змішаній естафеті 4х400 метрів. Також вона є чинною чемпіонкою Європи на 400-метрівці з бар'єрами, виграла два "золота" на ЧС-2024 у приміщенні та вчетверте поспіль перемогла у фіналі Діамантової ліги.

Нагадаємо, Магучіх цього сезону завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

A historic season!



Yaroslava Mahuchikh is your women’s European Athlete of the Year!



European champion

Olympic champion

World record clearance of 2.10m#GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

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