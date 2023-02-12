Магучіх з найкращим результатом сезону у світі тріумфувала на турнірі у Франції, Левченко – третя

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Silver" у французькому місті Мец.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 підкорила планку на висоті 2,02 метра. Це найкращий результат поточного сезону у світі. Також Ярослава оновила рекорд турніру в Меці, який тримався від 2010 року.

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Meilleure performance mondiale de l'année pour Yaroslava Mahuchikh qui s'élève à 2,02 m au saut en hauteur à Metz !



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Друге місце на цих змаганнях посіла нідерландка Бріт Верман (1,96 метра), а "бронзу" здобула українка Юлія Левченко (1,92 метра).

За крок від п'єдесталу зупинилася ще одна представниця України Катерина Табашник (1,90 метра).

Зазначимо, що Магучіх виграла свої п'яті поспіль змагання 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Ярослава з новим рекордом турніру перемогла на змаганнях у французькому Валь-де-Реї.

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