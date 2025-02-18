Магучіх з найкращим результатом сезону у світі тріумфувала на турнірі у Словаччині

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Континентального туру в словацькій Банській Бистриці.

23-річна українка підкорила планку на висоті 2,01 метра, показавши найкращий результат поточного сезону у світі.

У боротьбі за "золото" наша спортсменка обійшла бронзову призерку Олімпіади-2024 австралійку Елеанор Паттерсон (1,99 метра), а також дворазову медалістку чемпіонатів Європи та призерку фіналу Діамантової ліги сербку Ангеліну Топич (1,96 метра).

Таким чином, Магучіх виграла другі поспіль міжнародні змагання у сезоні-2025. На початку лютого Ярослава з результатом 1,94 метра здобула "золото" на турнірі в італійському Удіне.

Також читайте Forbes назвав приголомшливі заробітки 23-річної Ярослави Магучіх за рік

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня 2024-го Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

За підсумками успішного сезону Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу 2024 року. Також Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року.

Читайте також:

23-річна Ярослава Магучіх відклала весілля з нареченим і назвала причину

Український стрибун у висоту завоював другу поспіль медаль на етапі Континентального туру

Українська стрибунка у висоту з особистим рекордом сезону виграла турнір у Чехії