Магучіх з особистим рекордом сезону виграла "золото" на етапі Діамантової ліги

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги у китайському Сямені.

21-річна спортсменка з Дніпра зуміла підкорити висоту 2,02 метра.

Магучіх повторила найкращий результат нинішнього сезону та оновила особистий рекорд 2023 року.

"Срібло" змагань взяла словенка Лія Апостоловські (1,92 метра), "бронзу" – австралійка Елеанор Паттерсон (1,92 метра).

Ще одна українка Юлія Чумаченко посіла п'яте місце, стрибнувши на 1,86 метра.

Крім того, Магучіх достроково відібралася до Суперфіналу сезону Діамантової ліги, який відбудеться 16-17 вересня в американському Юджині. Раніше право виступити там також виборола українка Ірина Геращенко.

Діамантова ліга. Сямен. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 метра

2. Лія Апостоловські (Словенія) – 1,92 метра

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,92 метра

...

5. Юлія Чумаченко (Україна) – 1,86 метра

Нагадаємо, наприкінці серпня Магучіх здобула "золото" на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики у Будапешті. Для України це єдина золота нагорода на цьому турнірі та перша перемога на ЧС за останні 10 років.

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