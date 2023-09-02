Магучіх з особистим рекордом сезону виграла "золото" на етапі Діамантової ліги

Ярослава достроково відібралася до Суперфіналу сезону Діамантової ліги.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги у китайському Сямені.
21-річна спортсменка з Дніпра зуміла підкорити висоту 2,02 метра.
Магучіх повторила найкращий результат нинішнього сезону та оновила особистий рекорд 2023 року.
"Срібло" змагань взяла словенка Лія Апостоловські (1,92 метра), "бронзу" – австралійка Елеанор Паттерсон (1,92 метра).
Ще одна українка Юлія Чумаченко посіла п'яте місце, стрибнувши на 1,86 метра.
Крім того, Магучіх достроково відібралася до Суперфіналу сезону Діамантової ліги, який відбудеться 16-17 вересня в американському Юджині. Раніше право виступити там також виборола українка Ірина Геращенко.
Діамантова ліга. Сямен. Стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 метра
2. Лія Апостоловські (Словенія) – 1,92 метра
3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,92 метра
...
5. Юлія Чумаченко (Україна) – 1,86 метра
Нагадаємо, наприкінці серпня Магучіх здобула "золото" на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики у Будапешті. Для України це єдина золота нагорода на цьому турнірі та перша перемога на ЧС за останні 10 років.
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