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Магучіх з рекордом виграла престижний турнір у Франції, Левченко стала бронзовою призеркою

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Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Магучіх з рекордом виграла престижний турнір у Франції, Левченко стала бронзовою призеркою

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Українки оформили медальний дубль на змаганнях у Валь-де-Реї.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на турнірі Світової серії у французькому Валь-де-Реї.

21-річна легкоатлетка з Дніпра з другої спроби підкорила планку на висоті 1,95 метра. Цей результат дозволив Ярославі не лише стати тріумфаторкою змагань, а і встановити новий рекорд в історії турніру.

Інша українка Юлія Левченко, для якої це був перший міжнародний старт поточного сезону, здобула бронзову нагороду. Левченко посіла третє місце, стрибнувши на 1,84 м. Лише за кількістю спроб вона пропустила вперед володарку "срібла" Урте Байкстите з Литви.

Нагадаємо, в середині січня Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові, підкоривши висоту 2,00 м. Це найкращий результат поточного сезону у світі. Також Ярослава перемагала на турнірах у німецькому Коттбусі та Норвегії.

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Дата публікації
Перегляди
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