Магучіх завоювала для України історичне "золото" в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2022

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в секторі стрибків у висоту на Мультиспортивному Євро-2022 у Мюнхені.

20-річна спортсменка з Дніпра з першої спроби підкорила висоту 1,95 м. Цього було достатньо, щоб завоювати золоту медаль.

Головна конкурентка українки - Марія Вуковіч з Чорногорії - теж взяла планку в 1,95 м, але зробила це з другої спроби, що й стало визначальним у боротьбі за найвищу нагороду. "Бронзу" здобула сербка Ангеліна Топіч з результатом 1,93 м.

Інша українка Ірина Геращенко взяла таку ж висоту, як і володарка бронзової нагороди - 1,93 м, проте вдалося їй це тільки з третьої спроби. Саме через це Геращенко в підсумку стала лише п'ятою.

Третя українська учасниця фіналу Юлія Левченко зупинилися на висоті 1,86 м, посівши дев'яте місце.

Медаль Магучіх стала історичною для України. Це перше "золото" нашої країни на чемпіонатах Європи саме в жіночих стрибках у висоту.

Нагадаємо, "золото" Магучіх - друге для України в легкій атлетиці на Євро-2022. Раніше Марина Бех-Романчук стала найкращою у потрійному стрибку. Загалом на цій континентальній першості Україна в легкій атлетиці здобула п'ять медалей.

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