Магучіх завоювала "золото" зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024, Геращенко – бронзова призерка

Україна виборола дві медалі у жіночих стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Ярослава Магучіх здобула "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

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У фіналі Олімпіади-2024 зі стрибків у висоту Україну представляли дві легкоатлетки – Магучіх та Геращенко.

Першою виступи в секторі завершила Геращенко, розділивши "бронзу" з австралійкою Елеонор Паттерсон – вони вдвох взяли висоту 1,95 метра, але з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.

Далі Магучіх продовжила боротьбу за "золото" з іншою австралійкою Ніколою Оліслагерс та стала олімпійською чемпіонкою. Ярослава з першої спроби взяла висоту 2,00 метра і обійшла Оліслагерс за кількістю спроб.

Обидві спортсменки не подолали висоту 2,02 метра, згодом Ярослава перенесла планку на 2,04 метра, але не змогла її взяти.

Для 22-річної Магучіх це друга в кар'єрі Олімпіада. На Іграх-2020 у Токіо вона здобула "бронзу", показавши у фіналі результат у 2,00 метра.

29-річна Геращенко втретє змагалася в олімпійському фіналі та здобула свою першу нагороду. До цього вона ставала 10-ю у Ріо-2016 та четвертою у Токіо-2020.

Ще одна українка Юлія Левченко не виступила у фіналі, оскільки не змогла подолати кваліфікацію. Українці з трьох спроб не підкорилася стартова висота 1,83 метра.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. Легкоатлетка з Дніпра на етапі Діамантової ліги в Парижі першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Тепер Україна має п'ять медалей на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та дві бронзові.

Раніше Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а також разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлію Бакастовою здобула "золото" в команді. Крім того, Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.

Ще одну нагроду, щонайменше срібну, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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