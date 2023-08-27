Магучіх здобула для України перше "золото" ЧС з легкої атлетики за останні 10 років (відео)

Ярослава тріумфувала в секторі стрибків у висоту.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики у Будапешті.

У фіналі 21-річна спортсменка з Дніпра з другої спроби взяла висоту 2,01 метра. Таким чином, Магучіх повторила свій найкращий результат сезону.

Гарантувавши собі перемогу, Ярослава замовила висоту 2,07 метра, однак не змогла її підкорити.

"Срібло" та "бронзу" змагань виграли австралійки Елеанор Паттерсон і Нікола Оліслагерс відповідно, які зупинилися на висоті 1,99 метра.

Ще одна українка Ірина Геращенко посіла п'яте місце з результатом 1,94 метра. Подолати планку 1,97 метра вона не зуміла.

ЧС-2023 з легкої атлетики. Стрибки у висоту (жінки). Фінал

1. Ярослава Магучіх (Україна) 2,01 метра

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) 1,99 метра

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) 1,99 метра

5. Ірина Геращенко (Україна) 1,94 метра

"Золото" Магучіх – друга медаль для українських спортсменів на ЧС-2023 з легкої атлетики. Раніше Марина Бех-Романчук принесла нашій збірній "срібло" у потрійному стрибку.

Для Магучіх це перша перемога в кар'єрі на ЧС на відкритому повітрі. Також золота нагорода Ярослави – це перша золота медаль для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за останні 10 років.

Виконавши олімпійський норматив, Магучіх також здобула ліцензію на участь в Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

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