Магучіх здобула "золото" на своєму першому турнірі сезону-2025

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тріумфально розпочала сезон-2025. Чинна олімпійська чемпіонка виграла змагання в італійському Удіне.

23-річна українка перемогла з результатом 1,94 метра – цю висоту вона взяла з першої спроби. Після цього Ярослава намагалась стрибнути на 1,98 метра, але всі три спроби виявилися невдалими.

"Срібло" завоювала Ліліана Баторі з Угорщини (1,91 метра), а "бронзу" взяла Ідеа П'єроні з Італії (1,88 метра).

Магучіх виступила на турнірі в Удіне вперше від 2021 року. Тоді вона виборола тут "золото", взявши висоту у 2 метри.

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Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня 2024-го Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

За підсумками успішного сезону Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу 2024 року. Також Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року.

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