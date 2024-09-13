Магучіх здобула "золото" у фіналі Діамантової ліги-2024, Геращенко стала бронзовою призеркою

Україна здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту у фіналі Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі. Ярослава Магучіх виграла "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

Магучіх перемогла з результатом 1,97 метра, взявши цю висоту з першої спроби. "Срібло" забрала австралійка Нікола Оліслагерс, яка підкорила планку 1,97 метра з другої спроби. Обидві спортсменки не змогли з трьох спроб стрибнути 2,01 метра.

Геращенко завершила змагання на третьому місці з результатом 1,92 метра, впоравшись з цією висотою з другої спроби.

Магучіх втретє поспіль стала чемпіонкою Діамантової ліги. Раніше вона перемагала у фіналах Діамантової ліги 2022 та 2023 років.

Діамантова ліга. Фінал. Брюссель. Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,97

3. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92

4. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,88

5. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,88

6. Лія Апостоловські (Словенія) – 1,88

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі українські стрибунки у висоту також розділили п'єдестал. Магучіх завоювала "золото" з результатом 2,00 метра, а Геращенко стала бронзовою призеркою (1,95 метра).

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Ексклюзивно для Сніданку! Ярослава Магучіх про свою перемогу на Олімпіаді в Парижі!

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