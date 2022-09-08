Магучіх здобула "золото" у фіналі Діамантової ліги, Геращенко та Бех-Романчук - "срібло"

У швейцарському Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги сезону-2022, в якому українські легкоатлетки змогли вибороти медалі.

Українка Ярослава Магучіх тріумфувала в стрибках у висоту. 20-річна спортсменка завоювала "золото" в фіналі Діамантової ліги, взявши з третьої спроби висоту 2,03 м.

Зазначимо, що Ярослава також штурмувала висоту 2,06 м, але взяти її не зуміла.

Срібною призеркою в стрибках у висоту стала ще одна українка Ірина Геращенко. Вона підкорила висоту 1,94 м, і завдяки меншій кількості спроб випередила австралійку Ніколу Оліслагерс у боротьбі за "срібло".

Третя українка в секторі стрибків у висоту Юлія Левченко завершила змагання з результатом 1,88 м та в підсумку посіла шосте місце.

Ще одну нагороду в фіналі Діамантової ліги-2022 нашій країні принесла Марина Бех-Романчук, яка здобула "срібло" в потрійному стрибку.

Українка показала результат 14,96 м. Це її другий найкращий стрибок у кар'єрі - особистий рекорд становить 15,02 м. "Золото" змагань виграла олімпійська чемпіонка з Венесуели Юлімар Рохас - 15,28 м.

Легка атлетика. Діамантова ліга. Фінал. Цюрих. Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03 м

2. Ірина Геращенко (Україна) - 1,94 м

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,94 м

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6. Юлія Левченко (Україна) - 1,88 м

Легка атлетика. Діамантова ліга. Фінал. Цюрих. Потрійний стрибок. Жінки

1. Юлімар Рохас (Венесуела) - 15,28 м

2. Марина Бех-Романчук (Україна) - 14,96 м

3. Шаніка Рікеттс (Ямайка) - 14,85 м

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