Магучіх здобула "золото" у стрибках у висоту на ЧЄ-2023, ще одна українка виграла "бронзу"

Збірна України виборола одразу дві нагороди в секторі жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні, який триває в Стамбулі (Туреччина).

Чемпіонкою Європи стала Ярослава Магучіх, а Катерина Табашник здобула "бронзу".

Магучіх з першої спроби стрибнула на 1,98 метра, що забезпечило їй "золото" змагань. Пізніше Ярослава намагалася підкорити планку на висоті 2,03 метра і перевершити найкращий результат сезону у світі (2,02 метра), який вона в лютому встановила на змаганнях у Франції. Однак взяти цю висоту їй не вдалося.

Табашник стала володаркою бронзової нагороди з результатом 1,94 метра. За кількістю спроб вона випередила сербку Ангеліну Топич та ще одну українку Юлію Левченко, яка в підсумку стала п'ятою.

"Срібло" континентальної першості завоювала Брітт Веерман з Нідерландів (1,96 метра).

Ярослава Магучіх і Катерина Табашник / Фото: Associated Press

ЧЄ-2023. Стрибки у висоту (жінки). Фінал

1. Ярослава Магучіх (Україна) 1.98 м

2. Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96 м

3. Катерина Табашник (Україна) 1.94 м

4. Ангеліна Топич (Сербія) 1.94 м

5. Юлія Левченко (Україна) 1.94 м

Таким чином, Магучіх принесла Україні перше золото на ЧЄ-2023 у Стамбулі. Загалом у скарбничці "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи в приміщенні вже три нагороди. Першу медаль для нашої країни виграв штовхальник ядра Роман Кокошко – "бронзу".

Нагадаємо, напередодні кваліфікацію в чоловічих стрибках у висоту на ЧЄ-2023 подолав Андрій Проценко. Фінал за участю українського спортсмена відбудеться в неділю, 5 березня. Початок – о 18:05 за київським часом.

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