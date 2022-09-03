Магучіх зі світовим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги в Брюсселі (відео)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала "золото" в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Брюсселі.

20-річна українська спортсменка виборола золоту медаль з результатом 2,05 м .

Своїх головних конкуренток Ярослава випередила із величезним відривом. "Срібло" та "бронзу" змагань взяли представниці Австралії Елеанор Паттерсон (1,94 м) та Нікола Оліслагерс (1,91 м) відповідно.

Результатом 2,05 м Магучіх повторила рекорд України на відкритому повітрі та встановила найкращий результат у кар'єрі на відкритому повітрі (до цього було 2,04 м). Також це найкращий результат сезону у світі та повторення найкращого результату в історії цього етапу Діамантової ліги.

Ярослава також намагалася побити світовий рекорд (2,09 м), який 1987 року встановила Стефка Костадінова із Болгарії. Однак у всіх трьох спробах українка не взяла планку 2,10 м.

Цього сезону Магучіх вже чотири рази перемагала на Діамантовій лізі. Раніше вона тріумфувала на етапах у Юджині, Рабаті та Парижі.

Що стосується інших українок, то Ірина Геращенко закінчила змагання в Брюсселі на 6-му місці (1,91 м), Юлія Левченко - на 8-му (1,88 м).

Нагадаємо, у серпні Магучіх завоювала для України історичне "золото" в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2022.

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