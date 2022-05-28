Магучіх зі світовим рекордом сезону виграла "золото" на етапі Діамантової ліги в США

Магучіх зі світовим рекордом сезону виграла "золото" на етапі Діамантової ліги в США

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в американському Юджині.

20-річна стрибунка у висоту з Дніпра, яку раніше визнали найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками березня, не залишила жодних шансів своїм конкуренткам.

Ярослава єдиною з усіх учасниць змагань змогла взяти висоту 1,96 м, причому зробила вона це з першої спроби. Більше того, вже в статусі чемпіонки українка замовила висоту 2 м і підкорила її з другої спроби.

Магучіх стала першою спортсменкою серед усього світу, якій цього сезону вдалося успішно виконати стрибок на 2 метри.

"Срібло" виборола американка Вашті Каннінгем, а замкнула трійку призерок Надія Дубовицька із Казахстану.

Ще одна українка Ірина Геращенко зупинилася в кроці від п'єдесталу, підкоривши висоту 1.90 м. А Юлія Левченко з результатом 1.80 м посіла сьоме місце.

Діамантова ліга: Юджин, стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.00 м

2. Вашті Каннінгем (США) - 1.93 м

3. Надія Дубовицька (Казахстан) - 1.93 м

4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.90 м

...

7. Юлія Левченко (Україна) - 1.80 м

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