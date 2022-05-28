Магучіх зі світовим рекордом сезону виграла "золото" на етапі Діамантової ліги в США

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в американському Юджині.
20-річна стрибунка у висоту з Дніпра, яку раніше визнали найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками березня, не залишила жодних шансів своїм конкуренткам.
Ярослава єдиною з усіх учасниць змагань змогла взяти висоту 1,96 м, причому зробила вона це з першої спроби. Більше того, вже в статусі чемпіонки українка замовила висоту 2 м і підкорила її з другої спроби.
Магучіх стала першою спортсменкою серед усього світу, якій цього сезону вдалося успішно виконати стрибок на 2 метри.
"Срібло" виборола американка Вашті Каннінгем, а замкнула трійку призерок Надія Дубовицька із Казахстану.
Ще одна українка Ірина Геращенко зупинилася в кроці від п'єдесталу, підкоривши висоту 1.90 м. А Юлія Левченко з результатом 1.80 м посіла сьоме місце.
Діамантова ліга: Юджин, стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.00 м
2. Вашті Каннінгем (США) - 1.93 м
3. Надія Дубовицька (Казахстан) - 1.93 м
4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.90 м
...
7. Юлія Левченко (Україна) - 1.80 м
Раніше ТСН Проспорт писав, що український боксер впевнено переміг росіянина, який "сховався" за прапором Сербії через санкції.
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