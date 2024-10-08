Магучіх зізналася, на скількох ще Олімпіадах планує виступити, та який рекорд хоче побити

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, як довго збирається продовжувати свою спортивну кар'єру.

23-річна легкоатлетка заявила, що планує виступити ще на двох Олімпійських іграх – 2028 року в Лос-Анджелесі (США) та 2032 року у Брисбені (Австралія).

Зокрема Ярослава налаштована побити олімпійський рекорд жіночих стрибків у висоту, який становить 2,06 метра.

"Звичайно, хочеться стрибати ще вище, виборювати ще більше золотих нагород. Дуже хочеться бути дворазовою олімпійською чемпіонкою. Звичайно, ще не побитий олімпійський рекорд – 2,06 м. Дуже хочеться побити, до цього йдемо.

Розпочнеться новий цикл підготовки, чотири роки до Лос-Анджелеса, і ставлю собі за мету побити цей олімпійський рекорд.

До якого віку у нашому виді спорту зазвичай змагаються жінки? Усе індивідуально, але стрибають десь до 35. І ось у мене в планах є ще дві Олімпіади. Тобто, Австралія у 2032-му і все. Мені буде 31, і якраз ще можна стрибати", – сказала Магучіх в інтерв'ю проєкту Ми – Україна.

Цього року Магучіх вперше стала олімпійською чемпіонкою, завоювавши "золото" на Іграх-2024 в Парижі. Це її друга олімпійська медаль у кар'єрі, у Токіо-2020 українка виборола "бронзу".

Крім того, Ярослава 2024 року виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Нагадаємо, Магучіх активно допомогає ЗСУ. Після здобуття олімпійського "золота" вона пожертвувала 500 тисяч гривень благодійній організації "Патронатна служба Янголи Азову", а потім задонатила мільйон гривень на збір Ігоря Лаченкова. Також Ярослава пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам.

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