Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магучіх зізналася, на скількох ще Олімпіадах планує виступити, та який рекорд хоче побити

Магучіх зізналася, на скількох ще Олімпіадах планує виступити, та який рекорд хоче побити

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Ярослава поділилася планами на майбутнє.

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, як довго збирається продовжувати свою спортивну кар'єру.

23-річна легкоатлетка заявила, що планує виступити ще на двох Олімпійських іграх – 2028 року в Лос-Анджелесі (США) та 2032 року у Брисбені (Австралія).

Зокрема Ярослава налаштована побити олімпійський рекорд жіночих стрибків у висоту, який становить 2,06 метра.

"Звичайно, хочеться стрибати ще вище, виборювати ще більше золотих нагород. Дуже хочеться бути дворазовою олімпійською чемпіонкою. Звичайно, ще не побитий олімпійський рекорд – 2,06 м. Дуже хочеться побити, до цього йдемо.

Розпочнеться новий цикл підготовки, чотири роки до Лос-Анджелеса, і ставлю собі за мету побити цей олімпійський рекорд.

До якого віку у нашому виді спорту зазвичай змагаються жінки? Усе індивідуально, але стрибають десь до 35. І ось у мене в планах є ще дві Олімпіади. Тобто, Австралія у 2032-му і все. Мені буде 31, і якраз ще можна стрибати", – сказала Магучіх в інтерв'ю проєкту Ми – Україна.

Цього року Магучіх вперше стала олімпійською чемпіонкою, завоювавши "золото" на Іграх-2024 в Парижі. Це її друга олімпійська медаль у кар'єрі, у Токіо-2020 українка виборола "бронзу".

Крім того, Ярослава 2024 року виборола "золото" чемпіонату Європи та "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, а також стала чемпіонкою Діамантової ліги, вигравши всі етапи, в яких брала участь.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Нагадаємо, Магучіх активно допомогає ЗСУ. Після здобуття олімпійського "золота" вона пожертвувала 500 тисяч гривень благодійній організації "Патронатна служба Янголи Азову", а потім задонатила мільйон гривень на збір Ігоря Лаченкова. Також Ярослава пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам.

Читайте також:

Олімпійську чемпіонку Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи 2024 року

"Якби не ви, вже не було б України": Магучіх зворушливо звернулася до воїнів ЗСУ

"Хочу виграти ще багато медалей": Магучіх розповіла, коли планує завершити спортивну кар'єру

Повʼязані теми:

Наступна публікація