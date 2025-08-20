ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

Магучіх без результату завершила виступи на етапі Діамантової ліги у Лозанні: що сталося

Ярослава знялася під час змагань, які відбувалися під зливою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх без результату завершила виступи на етапі Діамантової ліги у швейцарській Лозанні.

Змагання відбувалися увечері 20 серпня в складних погодних умовах – під зливою. Україну в секторі представляли Магучіх та Юлія Левченко.

Одразу Магучіх не зуміла взяти висоту 1,86 метра. Потім вона перенесла спробу на 1,91 метра – планка знову не підкорилася. Від третьої спроби Ярослава відмовилася, закінчивши змагання без результату.

Зазначимо, що Магучіх виступала з перетейпованою правою ногою вище коліна. Швидше за все, їй довелося стрибати з травмою.

Левченко з результатом 1,86 метра розділила шосте місце одразу з трьома стрибунками: Морган Лейк, Ангеліною Топич та Імке Оннен. Завдяки цьому Юлія відібралася до фіналу сезону Діамантової ліги, що Магучіх зробила ще раніше.

Перемогу розділили одразу три стрибунки: Нікола Оліслагерс, Марія Жодзік та Крістіна Гонзель, які з першої спроби взяли висоту 1,91 метра.

Додамо, що 15 серпня Магучіх з рекордом змагань (2,00 метра) тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Сілезії. Цим 23-річна українка перервала свою серію без перемог на етапах Діамантової ліги, яка тривала три турніри поспіль.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie