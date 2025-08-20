Магучіх без результату завершила виступи на етапі Діамантової ліги у Лозанні: що сталося

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх без результату завершила виступи на етапі Діамантової ліги у швейцарській Лозанні.

Змагання відбувалися увечері 20 серпня в складних погодних умовах – під зливою. Україну в секторі представляли Магучіх та Юлія Левченко.

Одразу Магучіх не зуміла взяти висоту 1,86 метра. Потім вона перенесла спробу на 1,91 метра – планка знову не підкорилася. Від третьої спроби Ярослава відмовилася, закінчивши змагання без результату.

Зазначимо, що Магучіх виступала з перетейпованою правою ногою вище коліна. Швидше за все, їй довелося стрибати з травмою.

Левченко з результатом 1,86 метра розділила шосте місце одразу з трьома стрибунками: Морган Лейк, Ангеліною Топич та Імке Оннен. Завдяки цьому Юлія відібралася до фіналу сезону Діамантової ліги, що Магучіх зробила ще раніше.

Перемогу розділили одразу три стрибунки: Нікола Оліслагерс, Марія Жодзік та Крістіна Гонзель, які з першої спроби взяли висоту 1,91 метра.

Додамо, що 15 серпня Магучіх з рекордом змагань (2,00 метра) тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Сілезії. Цим 23-річна українка перервала свою серію без перемог на етапах Діамантової ліги, яка тривала три турніри поспіль.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.