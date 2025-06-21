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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх достроково кваліфікувалася до фіналу Діамантової ліги-2025

Ярослава уп'яте поспіль вийшла до фіналу Діамантової ліги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх достроково кваліфікувалася до фіналу Діамантової ліги-2025.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За підсумками восьмого етапу Діамантової ліги в Парижі, де 23-річна уродженка Дніпра здобула "срібло", вона забезпечивши собі місце у топ-6 спортсменок сезону.

Наразі Магучіх лідирує у загальному заліку жіночих стрибків у висоту Діамантової ліги, набравши 30 очок. Українка виграла етапи в Сямені та Шанхаї, а також стала срібною призеркою у Стокгольмі та Парижі.

Ще одна українка Юлія Левченко посідає четверте місце у загальному заліку та продовжує боротьбу за вихід до фіналу Діамантової ліги.

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 30 очок

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 29 очок

3. Еленор Паттерсон (Австралія) – 24 очки

4. Юлія Левченко (Україна) – 15 очок

5. Морган Лейк (Велика Британія) – 11 очок

6. Вашті Каннінгем (США) – 10 очок

Магучіх уп'яте поспіль вийшла до фіналу Діамантової ліги. 2021 року вона здобула "срібло", а далі тричі поспіль вигравала "золото" змагань.

Наступний етап Діамантової ліги-2025 у жіночих стрибках у висоту відбудеться 19 липня у Лондоні.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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