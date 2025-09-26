Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року в Європі: як проголосувати

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки 2025 року в Європі.

Про це повідомляє European Athletics.

Претендентками на нагороду найкращій легкоатлетці 2025 року є:

Ярослава Магучіх (Україна) – стрибки у висоту;

Надя Батоклетті (Італія) – біг;

Фемке Болл (Нідерланди) – біг;

Джорджія Гантер Белл (Велика Британія) – біг;

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) – біг;

Кейт О'Коннор (Ірландія) – п'яти- та семиборство;

Марія Перес (Іспанія) – спортивна ходьба;

Джессіка Схілдер (Нідерланди) – штовхання ядра;

Тіна Шутей (Словенія) – стрибки з жердиною;

Йорінде ван Клінкен (Нідерланди) – метання диска.

Цього сезону 24-річна Ярослава виграла "золото" чемпіонату Європи у приміщенні, "срібло" у фіналі Діамантової ліги, а також бронзові медалі на чемпіонатах світу в приміщенні та на відкритому повітрі.

Володарка головної нагороди від European Athletics стане відома 25 жовтня. Проголосувати за українку можна за цим посиланням.

Додамо, що минулого року Магучіх вперше в кар'єрі визнали найкращою легкоатлеткою Європи.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.