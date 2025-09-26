- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 120
- Час на прочитання
- 1 хв
Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року в Європі: як проголосувати
Ярослава опинилася серед претенденток на головну нагороду від European Athletics.
Українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки 2025 року в Європі.
Про це повідомляє European Athletics.
Претендентками на нагороду найкращій легкоатлетці 2025 року є:
Ярослава Магучіх (Україна) – стрибки у висоту;
Надя Батоклетті (Італія) – біг;
Фемке Болл (Нідерланди) – біг;
Джорджія Гантер Белл (Велика Британія) – біг;
Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) – біг;
Кейт О'Коннор (Ірландія) – п'яти- та семиборство;
Марія Перес (Іспанія) – спортивна ходьба;
Джессіка Схілдер (Нідерланди) – штовхання ядра;
Тіна Шутей (Словенія) – стрибки з жердиною;
Йорінде ван Клінкен (Нідерланди) – метання диска.
Цього сезону 24-річна Ярослава виграла "золото" чемпіонату Європи у приміщенні, "срібло" у фіналі Діамантової ліги, а також бронзові медалі на чемпіонатах світу в приміщенні та на відкритому повітрі.
Володарка головної нагороди від European Athletics стане відома 25 жовтня. Проголосувати за українку можна за цим посиланням.
Додамо, що минулого року Магучіх вперше в кар'єрі визнали найкращою легкоатлеткою Європи.
Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.