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Магучіх перемогла на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики (відео)
Ярослава закінчила змагання з результатом 2,00 метра.
Українка Ярослава Магучіх виграла змагання з жіночих стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває в іспанському Мадриді.
23-річна уродженка Дніпра перемогла з результатом 2,00 метра.
Магучіх також намагалася взяти висоту 2,03 метра, проте всі три спроби вивилися невдалими.
Друге місце посіла представниця Польщі Марія Жодзік (1,97 метра), а третьою стала німкеня Імке Оннен (1,94 метра).
Зазначимо, що минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.
Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Юлія Левченко з особистим рекордом сезону виграла "срібло" на етапі Континентального туру в чеському Брно.