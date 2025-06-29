Магучіх перемогла на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики (відео)

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українка Ярослава Магучіх виграла змагання з жіночих стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває в іспанському Мадриді.

23-річна уродженка Дніпра перемогла з результатом 2,00 метра.

Магучіх також намагалася взяти висоту 2,03 метра, проте всі три спроби вивилися невдалими.

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Друге місце посіла представниця Польщі Марія Жодзік (1,97 метра), а третьою стала німкеня Імке Оннен (1,94 метра).

Зазначимо, що минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Юлія Левченко з особистим рекордом сезону виграла "срібло" на етапі Континентального туру в чеському Брно.