Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
2 хв

Магучіх прокоментувала свій виступ без результату на етапі Діамантової ліги у Лозанні

Ярослава достроково знялася зі змагань, не показавши жодного результату.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ без результату на етапі Діамантової ліги у швейцарській Лозанні.

"Я не стрибнула нічого. Це нічого страшного. Головне відновитися до чемпіонату світу. Наступний рік буде кращим. Я сподіваюся, що відновлюся до фіналу Діамантової ліги. Найважливіше – насолоджуватися змаганнями", – сказала Магучіх у флешкоментарі організаторам змагань.

У Лозанні 23-річна українка одразу не зуміла взяти висоту 1,86 метра. Потім вона перенесла спробу на 1,91 метра – планка знову не підкорилася. Від третьої спроби Ярослава відмовилася, закінчивши змагання без результату.

Зазначимо, що змагання відбувалися в складних погодних умовах – під зливою. Магучіх виступала з перетейпованою правою ногою вище коліна.

Про серйозність травми Ярослава нічого не розповіла. Її наступний старт повинен відбутися у середу, 27 серпня, у фіналі Діамантової ліги у Цюриху.

Додамо, що 15 серпня Магучіх з рекордом змагань (2,00 метра) тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Сілезії. Цим 23-річна українка перервала свою серію без перемог на етапах Діамантової ліги, яка тривала три турніри поспіль.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

