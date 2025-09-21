Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2025, який відбувся у японському Токіо.

У фіналі Магучіх завершила змагання з результатом 1,97 метра. Цю висоту вона підкорила з першої спроби.

Ярослава розділила бронзову нагороду із сербкою Ангеліною Топич, яка показала ідентичний з Магучіх результат.

Ще одна українка, Юлія Левченко, посіла у фіналі п'яте місце, яке розділила з австралійкою Елеанор Паттерсон. Обидві стрибнули на 1,97 метра з другої спроби.

Зазначимо, що змагання кілька разів призупинялися через дощ. Магучіх з першої спроби не взяла висоту 2,00 метра й перенесла дві спроби на 2,02 м, але на мокрій доріжці не змогла перелетіти планку.

"Золото" виграла австралійка Нікола Оліслагерс – 2,00 метра. "Срібло" взяла представниця Польщі Марія Жодзік, поступившись чемпіонці за кількістю спроб.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Стрибки у висоту, фінал (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,00 м

2. Марія Жодзік (Польща) – 2,00 м

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м

3. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,97 м

5. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м

5. Юлія Левченко (Україна) – 1,97 м

Медаль Магучіх – єдина для України на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики.

Ярослава учетверте в кар'єрі виграла медаль на світовій першості. У 2019 та 2022 роках вона ставала срібною призеркою, а на минулому ЧС-2023 в Будапешті здобула "золото".

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.