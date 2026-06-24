Магучіх стала переможницею етапу Континентального туру в Загребі

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Континентального туру в хорватському Загребі.

24-річна уродженка Дніпра виграла змагання з результатом 1,97 метра — цю висоту вона взяла з останньої спроби.

"Срібло" розділили австралійка Елеанор Паттерсон та сербка Ангеліна Топич, яким підкорилася висота 1,95 метра.

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Ще одна українка Ірина Геращенко стала 9-ю з результатом 1,85 метра.

Континентальний тур, Загреб. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 метра

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,95 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,95 м

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9. Ірина Геращенко (Україна) — 1,85 м

Для Магучіх це друга поспіль перемога на етапах Континентального туру цього року. Перед цим українка виграла змагання в нідерландському Хенгело.

Також ми розповідали, що Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).

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