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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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93
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Магучіх стала переможницею етапу Континентального туру в Загребі

Ярослава тріумфувала з результатом 1,97 метра.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Континентального туру в хорватському Загребі.

24-річна уродженка Дніпра виграла змагання з результатом 1,97 метра — цю висоту вона взяла з останньої спроби.

"Срібло" розділили австралійка Елеанор Паттерсон та сербка Ангеліна Топич, яким підкорилася висота 1,95 метра.

Ще одна українка Ірина Геращенко стала 9-ю з результатом 1,85 метра.

Континентальний тур, Загреб. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 метра

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,95 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,95 м

...

9. Ірина Геращенко (Україна) — 1,85 м

Для Магучіх це друга поспіль перемога на етапах Континентального туру цього року. Перед цим українка виграла змагання в нідерландському Хенгело.

Також ми розповідали, що Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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