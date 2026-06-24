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Магучіх стала переможницею етапу Континентального туру в Загребі
Ярослава тріумфувала з результатом 1,97 метра.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Континентального туру в хорватському Загребі.
24-річна уродженка Дніпра виграла змагання з результатом 1,97 метра — цю висоту вона взяла з останньої спроби.
"Срібло" розділили австралійка Елеанор Паттерсон та сербка Ангеліна Топич, яким підкорилася висота 1,95 метра.
Ще одна українка Ірина Геращенко стала 9-ю з результатом 1,85 метра.
Континентальний тур, Загреб. Стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 метра
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,95 м
2. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,95 м
...
9. Ірина Геращенко (Україна) — 1,85 м
Для Магучіх це друга поспіль перемога на етапах Континентального туру цього року. Перед цим українка виграла змагання в нідерландському Хенгело.
Також ми розповідали, що Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).