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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх стала переможницею першого в сезоні етапу Діамантової ліги

Українка випередила австралійок Елеанор Паттерсон та Ніколу Оліслагерс.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на першому етапі сезону Діамантової ліги в китайському Сямені.

23-річна уродженка Дніпра виграла змагання з результатом 1,97 метра. Цю висоту українка взяла з першої спроби.

У боротьбі за "золото" Ярослава випередила австралійок Елеанор Паттерсон та Ніколу Оліслагерс, які з результатом 1,94 метра посіли друге та третє місця відповідно.

Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою з особистим рекордом сезону (1,91 метра).

Додамо, що Магучіх також намагалася оновити рекорд змагань у Сямені та замовила планку на висоті 2,03 метра, але з трьох спроб її не подолала.

Діамантова ліга. Сямень. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,94 м

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,94 м

4. Юлія Левченко (Україна) – 1,91 м

Нагадаємо, у березні Магучіх перервала свою серію з 10 поспіль перемог на міжнародних турнірах, ставши бронзовою призеркою чемпіонату світу-2025 у приміщенні в китайському Нанкіні. Стрибнувши на 1,95 метра, Ярослава поступилася Оліслагерс і Паттерсон.

Перед цим Магучіх на початку березня виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні в нідерландському Апелдорні, взявши висоту 1,99 метра. Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні.

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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