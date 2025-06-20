Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги в Парижі

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги у французькому Парижі.

23-річна уродженка Дніпра завершила змагання з результатом 1,97 метра.

"Золото" виборола австралійка Нікола Оліслагерс (2,00 метра), а "бронзу" взяла її співвітчизниця Елеанор Паттерсон (1,97 метра), яку Магучіх обійшла через меншу кількість спроб.

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Ще одна українка Юлія Левченко посіла 11-те місце з результатом 1,83 метра.

Діамантова ліга. Париж. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,01 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м

3. Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м

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11. Юлія Левченко (Україна) – 1,83 м

Зазначимо, що минулого року Магучіх саме на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. Тоді українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра, перевершивши досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Ярослава вдруге поспіль завершила етап Діамантової ліги зі срібною нагородою. 15 червня вона посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

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До цього Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні.

Також Ярослава перемогла на двох стартових етапах нинішнього сезону Діамантової ліги – в Сямені та Шанхаї, після чого виграла комерційний турнір What Gravity Challenge у Досі, а також тріумфувала на етапі "золотої" серії Континентального туру в Токіо.