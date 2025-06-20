ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги в Парижі

Ярослава завершила змагання з результатом 1,97 метра.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги у французькому Парижі.

23-річна уродженка Дніпра завершила змагання з результатом 1,97 метра.

"Золото" виборола австралійка Нікола Оліслагерс (2,00 метра), а "бронзу" взяла її співвітчизниця Елеанор Паттерсон (1,97 метра), яку Магучіх обійшла через меншу кількість спроб.

Ще одна українка Юлія Левченко посіла 11-те місце з результатом 1,83 метра.

Діамантова ліга. Париж. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,01 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м

3. Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м

11. Юлія Левченко (Україна) – 1,83 м

Зазначимо, що минулого року Магучіх саме на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. Тоді українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра, перевершивши досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Ярослава вдруге поспіль завершила етап Діамантової ліги зі срібною нагородою. 15 червня вона посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

До цього Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні.

Також Ярослава перемогла на двох стартових етапах нинішнього сезону Діамантової ліги – в Сямені та Шанхаї, після чого виграла комерційний турнір What Gravity Challenge у Досі, а також тріумфувала на етапі "золотої" серії Континентального туру в Токіо.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie