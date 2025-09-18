Магучіх та Левченко вийшли до фіналу ЧС-2025 в стрибках у висоту

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко відібралися до фіналу на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

Магучіх та Левченко з першої спроби взяли висоту 1,92 метра. Цього виявилося достатньо для проходження кваліфікації.

Ще одна українка – Катерина Табашник – не зуміла стрибнути на 1,92 метра та завершила виступи на планетарній першості. Загалом до фіналу допустили 16 спортсменок.

Фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2025 відбудеться у неділю, 21 вересня, о 13:30 за київським часом.

Додамо, що Магучіх є чинною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. На ЧС-2023 в Будапешті вона здобула "золото" з результатом 2,01 метра.

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.