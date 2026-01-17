Магучіх тріумфувала на перших змаганнях 2026 року: яку висоту підкорила

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею Меморіалу Дем'янюка у Львові.

Для 24-річної українки це були перші змагання 2026 року. Вона підкорила висоту 2,03 метра, встановивши новий рекорд турніру.

Також Магучіх установила рекорд сезону в світі – досі 2026 року жодній стрибунці не вдавалося показати результат вище, ніж 1,89 метра.

Меморіал Дем'янюка. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх – 2,00 м

2. Тетяна Білик – 1,80 м

3. Меланія Вакуліна – 1,72 м

"Дуже неймовірно стрибалося, круто відкривати сезон в Україні. Це вперше за три роки я розпочинаю його в Україні. Дуже рада, що побила свій рекорд змагань, сподіваюся, що щороку я підніматиму цю планку все вище і вище.

Чому вирішила стартувати в Україні? За майже чотири роки подорожей туди-сюди сумувала за домом, тож цього року підготовку проводжу вдома. Тому відкриття сезону вдома, виступатиму на чемпіонаті України в лютому", – розповіла Магучіх у флешкоментарі для Суспільне Спорт після завершення змагань.

Упродовж зимового сезону Ярослава також виступить на чемпіонаті України в приміщенні, де братиме участь вперше від 2021 року, коли в Сумах виграла "золото" зі стрибком на 2,00 метра.

Нагадаємо, що Магучіх є дворазовою медалісткою Олімпійських ігор. У Токіо-2020 вона виборола "бронзу", а в Парижі-2024 завоювала "золото".

Також Ярослава є світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту. У липні 2024 року Магучіх на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, першою в історії взявши висоту 2,10 метра. Українка перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.