ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
2 хв

Магучіх тріумфувала на перших змаганнях 2026 року: яку висоту підкорила

Ярослава з рекордом турніру виграла Меморіал Дем'янюка у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею Меморіалу Дем'янюка у Львові.

Для 24-річної українки це були перші змагання 2026 року. Вона підкорила висоту 2,03 метра, встановивши новий рекорд турніру.

Також Магучіх установила рекорд сезону в світі – досі 2026 року жодній стрибунці не вдавалося показати результат вище, ніж 1,89 метра.

Меморіал Дем'янюка. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх – 2,00 м

2. Тетяна Білик – 1,80 м

3. Меланія Вакуліна – 1,72 м

"Дуже неймовірно стрибалося, круто відкривати сезон в Україні. Це вперше за три роки я розпочинаю його в Україні. Дуже рада, що побила свій рекорд змагань, сподіваюся, що щороку я підніматиму цю планку все вище і вище.

Чому вирішила стартувати в Україні? За майже чотири роки подорожей туди-сюди сумувала за домом, тож цього року підготовку проводжу вдома. Тому відкриття сезону вдома, виступатиму на чемпіонаті України в лютому", – розповіла Магучіх у флешкоментарі для Суспільне Спорт після завершення змагань.

Упродовж зимового сезону Ярослава також виступить на чемпіонаті України в приміщенні, де братиме участь вперше від 2021 року, коли в Сумах виграла "золото" зі стрибком на 2,00 метра.

Нагадаємо, що Магучіх є дворазовою медалісткою Олімпійських ігор. У Токіо-2020 вона виборола "бронзу", а в Парижі-2024 завоювала "золото".

Також Ярослава є світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту. У липні 2024 року Магучіх на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, першою в історії взявши висоту 2,10 метра. Українка перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie