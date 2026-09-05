Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги, який відбувся у бельгійському Брюсселі.

24-річна уродженка Дніпра завершила змагання з результатом 1,99 метра.

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Переможницею стала австралійка Елеанор Паттерсон, яка взяла висоту 2,01 метра. Бронзовою призеркою стала австралійка Нікола Оліслагерс — 1,95 метра.

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Ще одна українка, Ірина Геращенко, посіла п'яте місце з результатом 1,88 метра.

Фінал Діамантової ліги-2026. Стрибки у висоту (жінки)

1. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 2,01 метра

2. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99 метра

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95 метра

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4. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,95 метра

5. Ірина Геращенко (Україна) — 1,88 метра

6. Ламара Дістін (Ямайка) — 1,88 метра

7. Мерел Маєс (Бельгія) — 1,84 метра

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8. Нафіссату Тіам (Бельгія) — 1,84 метра

Магучіх удруге поспіль здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Торік вона поступилася у боротьбі за "золото" іншій австралійці — Ніколі Оліслагерс.

Ярослава тричі в кар'єрі ставала переможницею фіналу сезону Діамантової ліги — 2022, 2023 та 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи-2026.

Нагадаємо, Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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