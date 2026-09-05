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Магучіх удруге поспіль здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги
Переможницею стала австралійка Елеанор Паттерсон.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги, який відбувся у бельгійському Брюсселі.
24-річна уродженка Дніпра завершила змагання з результатом 1,99 метра.
Переможницею стала австралійка Елеанор Паттерсон, яка взяла висоту 2,01 метра. Бронзовою призеркою стала австралійка Нікола Оліслагерс — 1,95 метра.
Ще одна українка, Ірина Геращенко, посіла п'яте місце з результатом 1,88 метра.
Фінал Діамантової ліги-2026. Стрибки у висоту (жінки)
1. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 2,01 метра
2. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99 метра
3. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95 метра
4. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,95 метра
5. Ірина Геращенко (Україна) — 1,88 метра
6. Ламара Дістін (Ямайка) — 1,88 метра
7. Мерел Маєс (Бельгія) — 1,84 метра
8. Нафіссату Тіам (Бельгія) — 1,84 метра
Магучіх удруге поспіль здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Торік вона поступилася у боротьбі за "золото" іншій австралійці — Ніколі Оліслагерс.
Ярослава тричі в кар'єрі ставала переможницею фіналу сезону Діамантової ліги — 2022, 2023 та 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи-2026.
Нагадаємо, Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.