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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Проспорт
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Магучіх вдруге в кар'єрі стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту

Ярослава здобула перше "золото" за 5 років на чемпіонаті України.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою України-2026 зі стрибків у висоту.

На змаганнях у Львові 24-річна уродженка Дніпра перемогла з результатом 2,00 м.

"Срібло" здобула Ірина Геращенко (1,87 м), а бронзовою призеркою стала Лілія Клінцова (1,79 м).

Це перше "золото" Магучіх за 5 років на чемпіонаті України і загалом друге в її кар'єрі.

Також Магучіх втретє у сезоні стрибнула за 2,00 м. Вона залишається лідеркою сезону з результатом 2,03 м, який показала на початку року у Львові.

Чемпіонат України з легкої атлетики. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх — 2,00 м

2. Ірина Геращенко — 1,87 м

3. Лілія Клінцова — 1,79 м

4. Ірина Безсмертна — 1,79 м

5. Анастасія Волкова — 1,75 м

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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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