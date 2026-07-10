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Магучіх вдруге в кар'єрі стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту
Ярослава здобула перше "золото" за 5 років на чемпіонаті України.
Ярослава Магучіх стала чемпіонкою України-2026 зі стрибків у висоту.
На змаганнях у Львові 24-річна уродженка Дніпра перемогла з результатом 2,00 м.
"Срібло" здобула Ірина Геращенко (1,87 м), а бронзовою призеркою стала Лілія Клінцова (1,79 м).
Це перше "золото" Магучіх за 5 років на чемпіонаті України і загалом друге в її кар'єрі.
Також Магучіх втретє у сезоні стрибнула за 2,00 м. Вона залишається лідеркою сезону з результатом 2,03 м, який показала на початку року у Львові.
Чемпіонат України з легкої атлетики. Стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх — 2,00 м
2. Ірина Геращенко — 1,87 м
3. Лілія Клінцова — 1,79 м
4. Ірина Безсмертна — 1,79 м
5. Анастасія Волкова — 1,75 м