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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики

Ярослава кваліфікувалася на новостворений турнір завдяки "золоту" Олімпійських ігор-2024.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

Про це повідомляється на офіційному сайті World Athletics.

23-річна українка автоматично кваліфікувалася на новостворений турнір завдяки "золоту" Олімпійських ігор-2024.

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики проводитиметься вперше в історії. На відміну від класичного чемпіонату світу, участь у ньому візьме обмежена кількість легкоатлетів (не більше 8 для небігових дисциплін та 16 – для бігових).

Дебютний в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться 11-13 вересня 2026 року у Будапешті.

Призовий фонд змагань складе 10 млн доларів, а кожен чемпіон отримає 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, цього сезону Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні. Також українка стала переможницею першого етапу сезону Діамантової ліги.

Минулого сезону Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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