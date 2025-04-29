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Магучіх відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики
Ярослава кваліфікувалася на новостворений турнір завдяки "золоту" Олімпійських ігор-2024.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.
Про це повідомляється на офіційному сайті World Athletics.
23-річна українка автоматично кваліфікувалася на новостворений турнір завдяки "золоту" Олімпійських ігор-2024.
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики проводитиметься вперше в історії. На відміну від класичного чемпіонату світу, участь у ньому візьме обмежена кількість легкоатлетів (не більше 8 для небігових дисциплін та 16 – для бігових).
Дебютний в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться 11-13 вересня 2026 року у Будапешті.
Призовий фонд змагань складе 10 млн доларів, а кожен чемпіон отримає 150 тисяч доларів.
Нагадаємо, цього сезону Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні. Також українка стала переможницею першого етапу сезону Діамантової ліги.
Минулого сезону Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.