Проспорт
302
1 хв

Магучіх виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги-2025

Юлія Левченко зупинилася за крок від п'єдесталу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги-2025, який відбувся у швейцарському Цюриху.

23-річна уродженка Дніпра завершила змагання з результатом 2,02 метра.

Перемогла австралійка Нікола Оліслагерс, якій підкорилася планка на висоті 2,04 метра. Це її особистий рекорд.

Таким чином, Магучіх перервала свою серію з трьох поспіль виграних фіналів Діамантової ліги. Вона тричі в кар'єрі ставала переможницею фіналу сезону – 2022, 2023 та 2024 року.

Ще одна українка – Юлія Левченко – зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 2,00 метра. Цю висоту 27-річна уродженка Бахмута зуміла взяти вперше від 2020 року.

Третою стала британка Морган Лейк (2,00 метра), обійшовши Левченко завдяки меншій кількості спроб.

Діамантова ліга. Фінал. Цюрих. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,04 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м

3. Морган Лейк (Велика Британія) – 2,00 м

4. Юлія Левченко (Україна) – 2,00 м

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

