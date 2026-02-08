- Дата публікації
Магучіх виграла престижні змагання у Німеччині, Левченко здобула "срібло"
Дві українки зійшли на подіум у стрибках у висоту в Карлсруе.
Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко піднялися на п'єдестал етапу золотої серії World Athletics Indoor Tour.
Магучіх виграла змагання з результатом 2,01 метра. Левченко здобула "срібло" (1,96 метра), оновивши особистий рекорд сезону.
Бронзовою призеркою стала француженка Солен Жикель з рехультатом 1,88 метра.
World Athletics Indoor Tour. Стрибки у висоту, жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01
2. Юлія Левченко (Україна) – 1,96
3. Солен Жикель (Франція) – 1,88
