Проспорт
178
1 хв

Магучіх виграла престижні змагання у Німеччині, Левченко здобула "срібло"

Дві українки зійшли на подіум у стрибках у висоту в Карлсруе.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко піднялися на п'єдестал етапу золотої серії World Athletics Indoor Tour.

Магучіх виграла змагання з результатом 2,01 метра. Левченко здобула "срібло" (1,96 метра), оновивши особистий рекорд сезону.

Бронзовою призеркою стала француженка Солен Жикель з рехультатом 1,88 метра.

World Athletics Indoor Tour. Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01

2. Юлія Левченко (Україна) – 1,96

3. Солен Жикель (Франція) – 1,88

Раніше повідомлялося, що Магучіх тріумфувала на перших змаганнях 2026 року.

Також ми розповідали, що бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко виграла перший турнір після народження дитини.

178
