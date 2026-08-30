Магучіх виграла "срібло" на етапі Континентального туру в Гайльбронні

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "срібло" на етапі Континентального туру в німецькому Гайльбронні.

24-річна уродженка Дніпра посіла друге місце з результатом 2,00 метра.

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"Золото" виграла австралійка Елеанор Паттерсон, яка повторила особистий рекорд — 2,02 метра.

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Ще одна українка, Юлія Левченко, розділила п'яте місце з результатом 1,86 метра.

Континентальний тур у Гайльбронні. Стрибки у висоту (жінки)

1. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 2,02 метра

2. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,00 метра

3. Ламара Дістін (Ямайка) — 1,98 метра

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5. Юлія Левченко (Україна) — 1,86 метра

Раніше повідомлялося, що Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи-2026.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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