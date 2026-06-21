Магучіх виграла змагання Золотого континентального туру в Нідерландах

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею змагань золотого континентального туру в нідерландському Хенгело.

24-річна уродженка Дніпра виграла з результатом 1,94 метра, випередивши кубинку Даксі Брізон.

Після цього українка намагалася підкорити планку на висоті 2,00 м, але не подолала її з трьох спроб.

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Континентальний тур, Хенгело. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,94 метра

2. Даксі Брісон (Куба) — 1,91 м

3. Крістіна Овчіннікова (Казахстан) — 1,88 м

Завдяки цій перемозі Магучіх продовжила свою виграшну серію у сезоні-2026 до шести стартів, враховуючи результати в приміщенні.

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Ярослава після змагань у Нідерландах заявлена на старт золотого етапу Континентального туру в хорватському Загребі в середу, 24 червня, де також виступить інша українка Ірина Геращенко.

Раніше повідомлялося, що Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті.

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