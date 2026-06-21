- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
Магучіх виграла змагання Золотого континентального туру в Нідерландах
Ярослава перемогла з результатом 1,94 метра.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею змагань золотого континентального туру в нідерландському Хенгело.
24-річна уродженка Дніпра виграла з результатом 1,94 метра, випередивши кубинку Даксі Брізон.
Після цього українка намагалася підкорити планку на висоті 2,00 м, але не подолала її з трьох спроб.
Континентальний тур, Хенгело. Стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,94 метра
2. Даксі Брісон (Куба) — 1,91 м
3. Крістіна Овчіннікова (Казахстан) — 1,88 м
Завдяки цій перемозі Магучіх продовжила свою виграшну серію у сезоні-2026 до шести стартів, враховуючи результати в приміщенні.
Ярослава після змагань у Нідерландах заявлена на старт золотого етапу Континентального туру в хорватському Загребі в середу, 24 червня, де також виступить інша українка Ірина Геращенко.
Раніше повідомлялося, що Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті.