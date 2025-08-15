Магучіх з рекордом змагань тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Сілезії

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги у польській Сілезії.

23-річна уродженка Дніпра виграла з результатом 2,00 метра, встановивши новий рекорд цих змагань – попередній становив 1,98 м і належав українці Юлії Левченко.

Друге місце посіла австралійка Нікола Оліслагерс (1,97 м), а третьою стала німкеня Імке Оннен (1,91 м).

Ще одна українка – Катерина Табашник – закінчила змагання на шостій позиції з результатом 1,88 м.

Зазначимо, що Ярослава перервала свою серію без перемог на етапах Діамантової ліги. До цього вона не змогла виграти три турніри поспіль.

Нагадаємо, минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.