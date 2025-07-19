Магучіх залишилася поза п'єдесталом на етапі Діамантової ліги в Лондоні

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла четверте місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні.

23-річна уродженка Дніпра закінчила змагання з результатом 1,93 метра.

Переможницею стала британка Морган Лейк (1,96 метра). "Срібло" та "бронзу" здобули австралійка Елеонор Паттерсон (1,93 метра) та німкеня Крістіна Гонзель (1,93 метра) відповідно, які випередили українку через меншу кількість спроб.

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Магучіх вперше за три роки опинилася поза п'єдесталом на міжнародних змаганнях. Востаннє вона залишалася без медалі 2022 року на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (п'яте місце).

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.