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Магучіх здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги у Лондоні
Ярослава завершила змагання з результатом 2,01 метра.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги у Лондоні, столиці Великої Британії.
24-річна уродженка Дніпра завершила змагання з результатом 2,01 метра, поступившись за спробами австралійці Ніколі Оліслагерс.
Третє місце посіла ще одна австралійка Елеанор Паттерсон — 1,96 метра.
Ще одна представниця України Ірина Геращенко, яка спочатку була в заявці, пропустила змагання через проблеми з оформленням візи.
Магучіх вперше у сезоні-2026 не змогла виграти "золото". Вона залишається лідеркою сезону з результатом 2,03 м, який показала на початку року у Львові.
Діамантова ліга. Лондон. Стрибки у висоту (жінки)
1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,01 метра
2. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,01 м
3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,96 м
4. Марія Жодзік (Польща) — 1,96 м
5. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,96 м
6. Ламара Дістен (Ямайка) — 1,93 м
Раніше повідомлялося, що Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).
Також ми розповідали, що Магучіх вдруге в кар'єрі стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту.