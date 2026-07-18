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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги у Лондоні

Ярослава завершила змагання з результатом 2,01 метра.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги у Лондоні, столиці Великої Британії.

24-річна уродженка Дніпра завершила змагання з результатом 2,01 метра, поступившись за спробами австралійці Ніколі Оліслагерс.

Третє місце посіла ще одна австралійка Елеанор Паттерсон — 1,96 метра.

Ще одна представниця України Ірина Геращенко, яка спочатку була в заявці, пропустила змагання через проблеми з оформленням візи.

Магучіх вперше у сезоні-2026 не змогла виграти "золото". Вона залишається лідеркою сезону з результатом 2,03 м, який показала на початку року у Львові.

Діамантова ліга. Лондон. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,01 метра

2. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,01 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,96 м

4. Марія Жодзік (Польща) — 1,96 м

5. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,96 м

6. Ламара Дістен (Ямайка) — 1,93 м

Раніше повідомлялося, що Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).

Також ми розповідали, що Магучіх вдруге в кар'єрі стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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