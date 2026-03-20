Магучіх здобула "золото" ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні, Левченко — срібна призерка

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Реклама

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні, який триває у польському місті Торунь.

24-річна уродженка Дніпра тріумфувала з результатом 2,01 метра. Цю висоту вона підкорила з першої спроби.

Магучіх — єдина, кому підкорилася висота 2,01 метра. Ярослава вже у статусі чемпіонки намагалася стрибнути на 2,06 метра та встановити рекорд ЧС у приміщенні, але всі три її спроби були невдалими.

Реклама

Ще одна українка — Юлія Левченко — виграла "срібло", завершивши змагання з результатом 1,99 метра. 28-річна уродженка Бахмута оновила особистий рекорд сезону.

Зазначимо, що Левченко розділила "срібло" з австралійкою Ніколою Оліслагерс та сербкою Ангеліною Топич, які також з першої спроби взяли висоту 1,99 метра, але не зуміли стрибнути на 2,01 метра.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) 2,01 метра

2. Юлія Левченко (Україна) 1,99 м

Реклама

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) 1,99 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) 1,99 м

Для Магучіх це вже четверта медаль на чемпіонатах світу у приміщенні та друга золота. 2022 року вона виграла "золото", 2024-го — "срібло", 2025-го — "бронзу".

Левченко вперше в кар'єрі здобула нагороду ЧС з легкої атлетики у приміщенні. Досі її найкращим результатом було п'яте місце 2018 року.

Реклама

