Магучіх здобула "золото" ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні, Левченко — срібна призерка

Одразу дві українки піднялися на п'єдестал ЧС-2026 у приміщенні в стрибках у висоту.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні, який триває у польському місті Торунь.

24-річна уродженка Дніпра тріумфувала з результатом 2,01 метра. Цю висоту вона підкорила з першої спроби.

Магучіх — єдина, кому підкорилася висота 2,01 метра. Ярослава вже у статусі чемпіонки намагалася стрибнути на 2,06 метра та встановити рекорд ЧС у приміщенні, але всі три її спроби були невдалими.

Ще одна українка — Юлія Левченко — виграла "срібло", завершивши змагання з результатом 1,99 метра. 28-річна уродженка Бахмута оновила особистий рекорд сезону.

Зазначимо, що Левченко розділила "срібло" з австралійкою Ніколою Оліслагерс та сербкою Ангеліною Топич, які також з першої спроби взяли висоту 1,99 метра, але не зуміли стрибнути на 2,01 метра.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) 2,01 метра

2. Юлія Левченко (Україна) 1,99 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) 1,99 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) 1,99 м

Для Магучіх це вже четверта медаль на чемпіонатах світу у приміщенні та друга золота. 2022 року вона виграла "золото", 2024-го — "срібло", 2025-го — "бронзу".

Левченко вперше в кар'єрі здобула нагороду ЧС з легкої атлетики у приміщенні. Досі її найкращим результатом було п'яте місце 2018 року.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко здобула медаль першого міжнародного турніру після народження дитини.

