Магучіх здобула "золото" історичного абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" першого в історії абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики, який 11 вересня розпочався в угорському Будапешті.

У змаганнях зі стрибків у висоту, які стартували одразу з фіналу, взяли участь 8 спортсменок. Серед них — три українки: Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

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Магучіх стала переможницею історичних змагань, з другої спроби взявши висоту 1,99 метра. Вона єдиною з усіх учасниць підкорила планку на цій висоті.

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У боротьбі за "золото" 24-річна уродженка Дніпра обійшла срібну призерку — австралійку Ніколу Оліслагерс (1,95 метра).

Уже в статусі чемпіонки Ярослава замовила висоту 2,04 метра, але вона їй не підкорилася.

"Бронзу" розділили австралійка Елеанор Паттерсон і сербка Ангеліна Топич, які взяли висоту 1,91 метра з першої спроби.

Геращенко посіла п'яте місце з результатом 1,91 метра — цю висоту вона взяла з другої спроби. Левченко фінішувала шостою — 1,86 метра.

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Абсолютний ЧС-2026. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99 метра

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95 метра

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91 метра

3. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,91 метра

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5. Ірина Геращенко (Україна) — 1,91 метра

6. Юлія Левченко (Україна) — 1,86 метра

6. Ламара Дістін (Ямайка) — 1,86 метра

6. Марія Жодзік (Польща) — 1,86 метра

Загальний призовий фонд першого в історії абсолютного чемпіонату світу становить 10 мільйонів доларів. Для порівняння — Діамантова ліга протягом сезону виплачує атлетам 2,74 млн доларів.

За "золото" на абсолютному чемпіонаті світу-2026 передбачено 150 тисяч доларів призових, за "срібло" — 75 тисяч доларів, за "бронзу" — 40 тисяч доларів.

Для прикладу, чемпіони фіналу Діамантової ліги-2026 заробили по 60 тисяч доларів, срібні призери — 20 тисяч доларів, бронзові — 9 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що український метальник молота Михайло Кохан виграв "бронзу" абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики.

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