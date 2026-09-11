ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1047
Час на прочитання
2 хв

Магучіх здобула "золото" історичного абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики

Українка Ярослава Магучіх виборола звання першої в історії абсолютної чемпіонки світу з легкої атлетики.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" першого в історії абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики, який 11 вересня розпочався в угорському Будапешті.

У змаганнях зі стрибків у висоту, які стартували одразу з фіналу, взяли участь 8 спортсменок. Серед них — три українки: Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Магучіх стала переможницею історичних змагань, з другої спроби взявши висоту 1,99 метра. Вона єдиною з усіх учасниць підкорила планку на цій висоті.

У боротьбі за "золото" 24-річна уродженка Дніпра обійшла срібну призерку — австралійку Ніколу Оліслагерс (1,95 метра).

Уже в статусі чемпіонки Ярослава замовила висоту 2,04 метра, але вона їй не підкорилася.

"Бронзу" розділили австралійка Елеанор Паттерсон і сербка Ангеліна Топич, які взяли висоту 1,91 метра з першої спроби.

Геращенко посіла п'яте місце з результатом 1,91 метра — цю висоту вона взяла з другої спроби. Левченко фінішувала шостою — 1,86 метра.

Абсолютний ЧС-2026. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99 метра

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,95 метра

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91 метра

3. Ангеліна Топич (Сербія) — 1,91 метра

...

5. Ірина Геращенко (Україна) — 1,91 метра

6. Юлія Левченко (Україна) — 1,86 метра

6. Ламара Дістін (Ямайка) — 1,86 метра

6. Марія Жодзік (Польща) — 1,86 метра

Загальний призовий фонд першого в історії абсолютного чемпіонату світу становить 10 мільйонів доларів. Для порівняння — Діамантова ліга протягом сезону виплачує атлетам 2,74 млн доларів.

За "золото" на абсолютному чемпіонаті світу-2026 передбачено 150 тисяч доларів призових, за "срібло" — 75 тисяч доларів, за "бронзу" — 40 тисяч доларів.

Для прикладу, чемпіони фіналу Діамантової ліги-2026 заробили по 60 тисяч доларів, срібні призери — 20 тисяч доларів, бронзові — 9 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що український метальник молота Михайло Кохан виграв "бронзу" абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie