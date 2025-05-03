Магучіх здобула "золото" на другому поспіль етапі сезону Діамантової ліги

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на другому етапі сезону Діамантової ліги в китайському Шанхаї.

23-річна уродженка Дніпра виграла змагання з результатом 2,00 метра, взявши цю висоту з першої спроби.

У боротьбі за "золото" Ярослава випередила австралійок Ніколу Оліслагерс (1,98 метра) та Елеанор Паттерсон (1,95 метра).

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Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою з особистим рекордом сезону (1,92 метра).

Діамантова ліга. Шанхай. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,98 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95 м

4. Юлія Левченко (Україна) – 1,92 м

Магучіх вдруге поспіль цього сезону тріумфувала на етапі Діамантової ліги. Тижнем раніше Ярослава виграла "золото" на етапі в китайському Сямені.

Нагадаємо, цього сезону Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні.

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Раніше повідомлялося, що Магучіх відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.