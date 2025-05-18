Магучіх здобула "золото" на етапі Континентального туру в Токіо

Ярослава Магучіх / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тріумфувала на етапі "золотої" серії Континентального туру в японському Токіо.

23-річна уродженка Дніпра виграла змагання з результатом 1,96 метра.

Українка гарантувала перше місце вже після першого стрибка – на 1,91 метра, оскільки суперниці не зуміли взяти цю висоту.

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Після цього Магучіх замовила висоту 1,96 метра, яку також підкорила з першої спроби.

"Золотий" етап Континентального туру в Токіо. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 м

2. Міхаела Груба (Чехія) – 1,85 м

3. Татьяна Гусіна (Греція) – 1,80 м

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Нагадаємо, цього сезону Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні.

Також Ярослава перемогла на двох стартових етапах нинішнього сезону Діамантової ліги – в китайських Сямені та Шанхаї, після чого виграла комерційний турнір What Gravity Challenge у Досі.

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.