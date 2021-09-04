Макгрегор жорстко затролив Хабіба: російського ексчемпіона UFC висміяла навіть сексуальна ринг-гьорл

Протистояння двох легенд MMA триває.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор жорстко затролив росіянина Хабіба Нурмагомедова за його слова про те, що ринг-гьорлз є найбільш непотрібними людьми у світі MMA.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях опублікував у Twitter фото, на якому висміяв, як його екссуперник закриває очі, щоб не дивитися на Брітні Палмер і Аріанні Селесте - дівчат, які вважаються одними з найчарівніших з тих, хто в перервах боїв демонструють таблички з номерами раундів.

Пізніше на твіт Макгрегора відреагувала перша з ринг-гьорлз. Брітні написала: "Ха-ха-ха. Як шкода. Ні, не шкода".

Hahahah sorry not sorry! https://t.co/9m3ND2alJg — Brittney Palmer (@BrittneyPalmer) August 31, 2021

Раніше Палмер визнали найкращою ринг-гьорл у світі MMA. І потрібно визнати, є за що:

instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер/instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер/instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер/instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер/instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер/instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер/instagram.com/brittneypalmer

Брітні Палмер/instagram.com/brittneypalmer

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