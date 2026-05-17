Проспорт
Макгрегор повертається: зірка UFC дізнався дату наступного бою та ім'я суперника

Конор Макгрегор проведе перший поєдинок після 5-річної паузи.

Максим Приходько
Конор Макгрегор / © Associated Press

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор, якого визнали винним у зґвалтуванні, повертається в октагон.

37-річний ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) проведе поєдинок проти 34-річного американця Макса Голловея.

Бій між Макгрегором та Голловеєм відбудеться 11 липня на турнірі UFC 329, який прийматиме T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.

Раніше Макгрегор та Голловей зустрічалися один з одним у серпні 2013-го, тоді перемогу здобув ірландець. Під час поєдинку він порвав передню хрестоподібну зв'язку, через що був змушений пропустити майже рік.

Востаннє Конор виходив в октагон 11 липня 2021-го, коли в першому раунді отримав перелом ноги та нокаутом програв американцю Дастіну Пор’є на турнірі UFC 264 у Лас-Вегасі.

Загалом на рахунку Макгрегора 22 перемоги та 6 поразок у MMA. Також ірландець провів один бій за правилами боксу, 2017 року програвши нокаутом легендарному Флойду Мейвезеру.

Голловей має 27 перемог і 9 поразок у ММА. Він востаннє виходив у октагон у березні цього року, поступившись у реванші Чарльзу Олівейрі.

Раніше повідомлялося, що український боєць Ярослав Амосов здобув другу перемогу в UFC.

