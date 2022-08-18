"Маккабі" переміг у яскравому матчі з 5 голами, "Карабах" та "Вікторія" розписали мирову: результати матчів плейоф Ліги чемпіонів

У середу, 17 серпня, відбулися перші поєдинки плейоф раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між ізраїльським "Маккабі" Хайфа та сербською "Црвеною Звездою", а також азербайджанським "Карабахом" та чеською "Вікторією".

"Црвена Звезда" на виїзді поступилася "Маккабі" Хайфа у першому поєдинку раунду плейоф Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:2 .

Рахунок матчу відкрив на 18-й хвилині Францді П'єрро, але гості менш ніж за десять хвилин зрівняли рахунок - відзначився Александар Пешіч. За кілька хвилин до початку першого тайму Гелор Канга подвоїв перевагу сербів, але не надовго.

На 51-й хвилині П'єрро відзначився дублем, а Тьяронн Шері вирвав перемогу "Маккабі".

Зазначимо, що у складі "Маккабі" грав австралієць українського походження Микита Рукавиця, а за гостей - колишній захисник київського "Динамо" Олександр Драгович.

У іншому матчі вечора "Карабах" і чеська "Вікторія" розписали безгольову нічию - 0:0 .

Азербайджанський клуб створив більше моментів, однак забити так і не зміг. Тепер учасник групового етапу Ліги чемпіонів визначиться за результатом другої зустрічі.

Нагадаємо, що "Динамо" поступилося "Бенфіці" у першому поєдинку раунду плейоф Ліги чемпіонів (0:2)

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