Маккабі Тель-Авів – Динамо: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи
Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений восени гратиме в Лізі конференцій.
У четвер, 21 серпня, київське "Динамо" зіграє з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на "ТСЦ Арені" у сербському місті Бачка-Топола. Час початку зустрічі стане відомий пізніше.
"Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). У третьому етапі відбору ЛЧ підопічні Олександа Шовковського програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).
"Маккабі" Тель-Авів розпочав єврокампанію з другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, де вилетів від "Пафоса" (1:1, 0:1). У третьому етапі відбору Ліги Європи ізраїльський клуб переміг "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).
Прогноз букмекерів на матч Маккабі Тель-Авів – Динамо
У першому матчі між "Маккабі" та "Динамо" букмекери не змогли визначити фаворита. На перемогу обох клубів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,57. Нічия – 3,50.
А ось у двоматчевій дуелі аналітики схиляються до тріумфу чемпіона України, який оцінюється коефіцієнтом 1,57. Підсумковий успіх ізраїльської команди – 2,30.
Матч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться у четвер, 28 серпня, у польському Любліні.
Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.