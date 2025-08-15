ТСН у соціальних мережах

Маккабі Тель-Авів – Динамо: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений восени гратиме в Лізі конференцій.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У четвер, 21 серпня, київське "Динамо" зіграє з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "ТСЦ Арені" у сербському місті Бачка-Топола. Час початку зустрічі стане відомий пізніше.

"Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). У третьому етапі відбору ЛЧ підопічні Олександа Шовковського програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).

"Маккабі" Тель-Авів розпочав єврокампанію з другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, де вилетів від "Пафоса" (1:1, 0:1). У третьому етапі відбору Ліги Європи ізраїльський клуб переміг "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).

Прогноз букмекерів на матч Маккабі Тель-Авів – Динамо

У першому матчі між "Маккабі" та "Динамо" букмекери не змогли визначити фаворита. На перемогу обох клубів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,57. Нічия – 3,50.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики схиляються до тріумфу чемпіона України, який оцінюється коефіцієнтом 1,57. Підсумковий успіх ізраїльської команди – 2,30.

Матч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться у четвер, 28 серпня, у польському Любліні.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.

