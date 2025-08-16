ТСН у соціальних мережах

Маккабі Тель-Авів – Динамо: де і коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

Поєдинок відбудеться 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У четвер, 21 серпня, київське "Динамо" протистоятиме ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "ТСЦ Арені" у сербському місті Бачка-Топола. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). У третьому етапі відбору ЛЧ підопічні Олександа Шовковського програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).

"Маккабі" Тель-Авів розпочав єврокампанію з другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, де вилетів від "Пафоса" (1:1, 0:1). У третьому етапі відбору Ліги Європи ізраїльський клуб переміг "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).

Де дивитися матч Маккабі Тель-Авів – Динамо

Матч "Маккабі" Тель-Авів – "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2" та платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Маккабі" Тель-Авів – "Динамо".

Матч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться у четвер, 28 серпня, у польському Любліні на "Арені Люблін". Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.

