Маккабі Тель-Авів – Динамо: де і коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
Поєдинок відбудеться 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола.
У четвер, 21 серпня, київське "Динамо" протистоятиме ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на "ТСЦ Арені" у сербському місті Бачка-Топола. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
"Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). У третьому етапі відбору ЛЧ підопічні Олександа Шовковського програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2).
"Маккабі" Тель-Авів розпочав єврокампанію з другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, де вилетів від "Пафоса" (1:1, 0:1). У третьому етапі відбору Ліги Європи ізраїльський клуб переміг "Хамрун Спартанс" (2:1. 3:1).
Де дивитися матч Маккабі Тель-Авів – Динамо
Матч "Маккабі" Тель-Авів – "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2" та платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Маккабі" Тель-Авів – "Динамо".
Матч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться у четвер, 28 серпня, у польському Любліні на "Арені Люблін". Початок гри – о 21:00 за київським часом.
Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.